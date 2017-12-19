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19 декабря 2017
23:01  19 декабря 2017 2

В Екатеринбурге Юля Михалкова и звезда шансона вывели в свет 15 красоток. ФОТО

Новогоднее дефиле в рамках социального проекта
Организатор акции показала юным модницам примерФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге прошло заключительное мероприятие в рамках социального проекта «Новогоднее платье от Юлии Михалковой». Девочки-сироты надели платья, сшитые собственными руками. На мероприятии присутствовали известные жители Екатеринбурга и области, участники «Шоу Уральские Пельмени», а также столичная гостья — певица и дизайнер одежды Вика Цыганова.

Участницами проекта, реализуемого при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области, стали 15 девочек-сирот. Под присмотром профессионалов начинающие кутюрье постигали основы дизайна одежды и самостоятельно сшили вечерние платья для новогоднего дефиле. Многие из участниц проекта задумались над тем, чтобы посвятить свою жизни дизайну одежды.

19 декабря состоялось долгожданное новогоднее дефиле, где все участницы продемонстрировали результат своего двухмесячного труда. Помимо уникальных нарядов, гости шоу увидели акробатические номера.

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Юлия Михалкова и Вика Цыганова показали пример модницам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Виктор Жуков
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