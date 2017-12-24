Собчак провела новогодний корпоратив в компании собственника «Газпромбанка». ФОТО

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на пост президента России, была замечена в качестве ведущей новогоднего корпоратива у фирмы, которая наполовину принадлежит «Газпромбанку». Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook журналист Сергей Митрофанов.
«Политика политикой, а сезон корпоративов пропускать нельзя», — отметил Митрофанов. По словам журналиста, Собчак вела праздник у ООО «Стройгазконсалтинг», которое на 50% принадлежит «Газпромбанку». «Банку системы, против которой вроде как позиционирует себя кандидат!», — подчеркнул журналист.
Ранее телеведущая Екатерина Гордон, которая также заявила о своем желании занять пост главы государства, обвинила Ксению Собчак в краже идеи предвыборной компании. Журналистка призвала Собчак объединить силы, чтобы вместе «бороться за реальное дело», а не «списывать из чужих тетрадок».