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25 декабря 2017
24 декабря 2017
15:36  24 декабря 2017 6

Собчак провела новогодний корпоратив в компании собственника «Газпромбанка». ФОТО

II съезд партии
Собчак провела новогоднее меропориятиеФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на пост президента России, была замечена в качестве ведущей новогоднего корпоратива у фирмы, которая наполовину принадлежит «Газпромбанку». Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook журналист Сергей Митрофанов.

«Политика политикой, а сезон корпоративов пропускать нельзя», — отметил Митрофанов. По словам журналиста, Собчак вела праздник у ООО «Стройгазконсалтинг», которое на 50% принадлежит «Газпромбанку». «Банку системы, против которой вроде как позиционирует себя кандидат!», — подчеркнул журналист.

Ранее телеведущая Екатерина Гордон, которая также заявила о своем желании занять пост главы государства, обвинила Ксению Собчак в краже идеи предвыборной компании. Журналистка призвала Собчак объединить силы, чтобы вместе «бороться за реальное дело», а не «списывать из чужих тетрадок».

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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