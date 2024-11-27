ВС РФ освободили Новую Ильинку в ДНР

27 ноября 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Российская армия продвигается в ДНР Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Село Новая Ильинка в Донецкой народной республике взято под контроль российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВС РФ освободили Новую Ильинку», — гласит ежедневная сводка Минобороны. Ранее российская армия взяла под полный огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры ВСУ в населенном пункте Великая Новоселка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Село Новая Ильинка в Донецкой народной республике взято под контроль российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВС РФ освободили Новую Ильинку», — гласит ежедневная сводка Минобороны. Ранее российская армия взяла под полный огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры ВСУ в населенном пункте Великая Новоселка.