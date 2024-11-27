ВС РФ освободили Новую Ильинку в ДНР

Российская армия продвигается в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Село Новая Ильинка в Донецкой народной республике взято под контроль российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«ВС РФ освободили Новую Ильинку», — гласит ежедневная сводка Минобороны. Ранее российская армия взяла под полный огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры ВСУ в населенном пункте Великая Новоселка.
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