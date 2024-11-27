ВС РФ освободили Новую Ильинку в ДНР

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Российская армия продвигается в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Село Новая Ильинка в Донецкой народной республике взято под контроль российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«ВС РФ освободили Новую Ильинку», — гласит ежедневная сводка Минобороны. Ранее российская армия взяла под полный огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры ВСУ в населенном пункте Великая Новоселка.

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Село Новая Ильинка в Донецкой народной республике взято под контроль российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВС РФ освободили Новую Ильинку», — гласит ежедневная сводка Минобороны. Ранее российская армия взяла под полный огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры ВСУ в населенном пункте Великая Новоселка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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