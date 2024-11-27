Пашинян отказался ехать на саммит ОДКБ в Астане

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Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что позиция страны по участию в ОДКБ не изменилась
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что позиция страны по участию в ОДКБ не изменилась Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в близящемся саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 28 ноября в Астане. Его решение передала секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.

«Позиция Республики Армения относительно замораживания участия в деятельности ОДКБ не изменилась», — сообщила Назели Багдасарян. Ее слова передает местный портал 24news.

Ранее Пашинян заявлял, что ОДКБ создает угрозу безопасности безопасности Армении, ее суверенитету и государственности, пишет ОТР. Он объяснил это недостаточной поддержкой союзников во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2021–2022 годах.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в близящемся саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 28 ноября в Астане. Его решение передала секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян. «Позиция Республики Армения относительно замораживания участия в деятельности ОДКБ не изменилась», — сообщила Назели Багдасарян. Ее слова передает местный портал 24news. Ранее Пашинян заявлял, что ОДКБ создает угрозу безопасности безопасности Армении, ее суверенитету и государственности, пишет ОТР. Он объяснил это недостаточной поддержкой союзников во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2021–2022 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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