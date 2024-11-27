ВСУ ударили по Запорожской АЭС беспилотниками и артиллерией

За последние сутки ВСУ провели несколько атак на Запорожскую атомную электростанцию и прилегающий населенный пункт Энергодар. Было совершено шесть ударов с помощью беспилотников и два удара из ствольной артиллерии.
«За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар», — сообщается telegram-канале Минобороны РФ. Уточняется, что все зафиксированные беспилотники были уничтожены или нейтрализованы. Жертв и разрушений не зафиксировано.
Сотрудники Запорожской атомной электростанции продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме. Уровень радиации в районе станции находится в пределах нормы.
Ранее украинские вооруженные силы провели пять артиллерийских обстрелов Энергодара, а также осуществили запуск трех беспилотников. Обстрелу также подверглась прилегающая к Запорожской атомной электростанции территория, сообщает «Царьград».
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