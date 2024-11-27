ВСУ ударили по Запорожской АЭС беспилотниками и артиллерией

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ВСУ провели массированную атаку на Запорожскую АЭС
ВСУ провели массированную атаку на Запорожскую АЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки ВСУ провели несколько атак на Запорожскую атомную электростанцию и прилегающий населенный пункт Энергодар. Было совершено шесть ударов с помощью беспилотников и два удара из ствольной артиллерии.

«За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар», — сообщается telegram-канале Минобороны РФ. Уточняется, что все зафиксированные беспилотники были уничтожены или нейтрализованы. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Сотрудники Запорожской атомной электростанции продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме. Уровень радиации в районе станции находится в пределах нормы.

Ранее украинские вооруженные силы провели пять артиллерийских обстрелов Энергодара, а также осуществили запуск трех беспилотников. Обстрелу также подверглась прилегающая к Запорожской атомной электростанции территория, сообщает «Царьград».

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За последние сутки ВСУ провели несколько атак на Запорожскую атомную электростанцию и прилегающий населенный пункт Энергодар. Было совершено шесть ударов с помощью беспилотников и два удара из ствольной артиллерии. «За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар», — сообщается telegram-канале Минобороны РФ. Уточняется, что все зафиксированные беспилотники были уничтожены или нейтрализованы. Жертв и разрушений не зафиксировано. Сотрудники Запорожской атомной электростанции продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме. Уровень радиации в районе станции находится в пределах нормы. Ранее украинские вооруженные силы провели пять артиллерийских обстрелов Энергодара, а также осуществили запуск трех беспилотников. Обстрелу также подверглась прилегающая к Запорожской атомной электростанции территория, сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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