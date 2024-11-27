Заслуженная артистка РСФСР Анна Балина скончалась на Алтае

Заслуженная артистка РСФСР и выдающаяся актриса Республики Алтай Анна Балина скончалась 27 ноября 2024 года. Она ушла из жизни на 86-м году жизни.
«На 86 году ушла из жизни Заслуженная артистка РСФСР <...> Анна Чекчеевна Балина», — сообщается на сайте Министерства культуры Республики Алтай. Там отмечено, что именно благодаря деятельности артистки на Алтае был открыт Областной национальный драматический театр.
На сайте также приводится список званий Балиной. Она являлась лауреатом Национальной театральной Премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», лауреатом Государственной Премии Правительства Республики Алтай имени Г.И. Чорос-Гуркина, кавалером Ордена «Утренняя звезда», Почетным гражданином Республики Алтай и актрисой Национального драматического театра имени П.В . Кучияка.
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