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24 декабря 2017
23 декабря 2017
06:51  24 декабря 2017 6

Гордон обвинила Собчак в краже идеи предвыборной программы

Екатерина Гордон посоветовала конкурентке «не списывать из чужих тетрадок»ФОТО: личная страница Екатерины Гордон
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Певица и журналист Екатерина Гордон, планирующая баллотироваться на пост президента России, обвинила Ксению Собчак в плагиате. На своей странице в Facebook Гордон раскритиковала предвыборную программу конкурентки.

«То, что делает Ксения Собчак, похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения. Если заглавной идеей своей программы она делает мое предложение об отказе от президентской республики в пользу парламентской, то отчего бы ей честно не объединяться с теми, кто хочет того же», — написала Гордон.

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Гордон призвала Собчак объединить силы, чтобы вместе «бороться за реальное дело», а не «списывать из чужих тетрадок». «Она номинально декларирует и присваивает лозунги, к которым отношения не имеет. Она и за женщин и за детей, и против поста президента… мне не жалко, для меня результат важнее личных амбиций», — добавила Гордон.

Ранее Собчак представила свою предвыборную программу «123 трудных шага» на съезде партии «Гражданская платформа». В своей программе телеведущая предлагает отказаться сделать армию полностью контрактной, выступает за снижение расходов на силовые структуры и чиновников. В международной части Собчак выступает за нормализацию отношений с Евросоюзом и добрососедские отношения с другими странами.

Сергей Макеев
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