Гордон обвинила Собчак в краже идеи предвыборной программы

06:51 24 декабря 2017 6

Екатерина Гордон посоветовала конкурентке «не списывать из чужих тетрадок» ФОТО: личная страница Екатерины Гордон

Певица и журналист Екатерина Гордон, планирующая баллотироваться на пост президента России, обвинила Ксению Собчак в плагиате. На своей странице в Facebook Гордон раскритиковала предвыборную программу конкурентки.

«То, что делает Ксения Собчак, похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения. Если заглавной идеей своей программы она делает мое предложение об отказе от президентской республики в пользу парламентской, то отчего бы ей честно не объединяться с теми, кто хочет того же», — написала Гордон.

Гордон призвала Собчак объединить силы, чтобы вместе «бороться за реальное дело», а не «списывать из чужих тетрадок». «Она номинально декларирует и присваивает лозунги, к которым отношения не имеет. Она и за женщин и за детей, и против поста президента… мне не жалко, для меня результат важнее личных амбиций», — добавила Гордон.



Ранее Собчак представила свою предвыборную программу «123 трудных шага» на съезде партии «Гражданская платформа». В своей программе телеведущая предлагает отказаться сделать армию полностью контрактной, выступает за снижение расходов на силовые структуры и чиновников. В международной части Собчак выступает за нормализацию отношений с Евросоюзом и добрососедские отношения с другими странами.