23:02 28 декабря 2017 0

Мальчик провалился, когда играл с друзьями (фото архивное) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Волонтер Гулия Яруллина нашла пропавшего 10-летнего мальчика на дне колодца на окраине поселка Черемшан в Татарстане. Она провалилась туда во время поисков, наступив на засыпанный снегом люк. Эта случайность, которая стоила женщине здоровья, спасла ребенка, поиски которого продолжались чуть менее суток, от верной смерти на морозе.

Оказалось, что мальчик упал в колодец во время игры с друзьями. Он кричал и звал на помощь, но никто его не услышал, а потом колодец и вовсе занесло снегом. 10-летнему ребенку повезло, рассказали медики: еще немного, и мальчик бы замерз насмерть. Также врачи сообщили, что волонтер в результате падения получила серьезную травму — перелом позвоночника — и была доставлена в центральную республиканскую больницу. Телеканал 360 сообщает, что всего в поисках ребенка было задействовано более 120 человек: они прочесывали лес и набережную реки.

Ранее «URA.RU» публиковало историю четырехлетнего мальчика, который, потерявшись, четыре дня самостоятельно выживал в лесу. Ребенок стал героем эфира Андрея Малахова, а также про него сняли фильм.