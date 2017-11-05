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05 ноября 2017
04 ноября 2017
05:49  05 ноября 2017 0

Юный уралец, проживший в лесу четыре дня, стал героем эфира Андрея Малахова. ВИДЕО

Ветеран труда Александра Ткаченко сразу влюбилась в Диму ПесковаФото: скрин записи передачи «День народного единства с Андреем Малаховым»

Пенсионерка из Ставропольского края, 82-летняя Александра Ткаченко выразила желание забрать к себе четырехлетнего свердловчанина Диму Пескова. И мальчик, и старушка оба стали героями передачи «День народного единства с Андреем Малаховым» на канале «Россия».

Как объявил ведущий, гостями праздничного выпуска «Прямого эфира» стали люди, которые являются гордостью и славой России.

«Димочка, если б ты согласился со мной жить, я бы тебя забрала к себе», — сразу же заявила пожилая женщина, едва увидела мальчика.

О поисках Димы Пескова в лесу сняли фильм

В эфире передачи снова встретились волонтеры, принимавшие участие в поисках Димы, а также его родители. Сам юный герой, четыре дня проживший в лесу, на вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет, ответил: «спасателем».

Как ранее писало «URA.RU», мальчик пропал в лесу в районе Рефтинского водохранилища 10 июня, во время семейного выезда на природу. Пока отец рубил дрова для костра, Дима ушел в лес и заблудился. Все время, пока его искали, малыш пил воду из луж и ел траву. Ребенка удалось найти лишь утром 14 июня. Мальчика в тяжелом состоянии на вертолете доставили в ОДКБ №1 Екатеринбурга.

Виктор Жуков
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