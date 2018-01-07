В Сети появилось видео допроса русского боевика ИГИЛ

Боевик рассказал, что во время службы террористам был доктором
В субботу, 6 января, в Сети было опубликовано видео допроса боевика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Мужчина на видео называет себя Владимиром Олейниковым, уроженцем Дагестана.
По его словам, он присоединился к террористам около трех лет назад и все это время был врачом. Мужчину задержали при попытке попасть в Турцию, откуда позже намеревался уехать в Евросоюз по поддельным документам.
Напомним, что 31 декабря российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась минометному обстрелу террористов. В результате атаки погибли двое военнослужащих, более десяти получили ранения. Также боевикам удалось уничтожить семь самолетов ВС РФ.