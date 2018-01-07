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07 января 2018
Главные новости Москвы
04:58  07 января 2018 1

В Сети появилось видео допроса русского боевика ИГИЛ

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
Боевик рассказал, что во время службы террористам был докторомФото: depositphotos.com © URA.RU

В субботу, 6 января, в Сети было опубликовано видео допроса боевика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Мужчина на видео называет себя Владимиром Олейниковым, уроженцем Дагестана.

По его словам, он присоединился к террористам около трех лет назад и все это время был врачом. Мужчину задержали при попытке попасть в Турцию, откуда позже намеревался уехать в Евросоюз по поддельным документам.

Напомним, что 31 декабря российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась минометному обстрелу террористов. В результате атаки погибли двое военнослужащих, более десяти получили ранения. Также боевикам удалось уничтожить семь самолетов ВС РФ.

Сергей Демин
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