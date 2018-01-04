19:08 04 января 2018 3

Российская авиабаза подверглась минометному обстрелу накакуне Нового года Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Нападение на российскую авиабазу Хмеймим произошло из-за активной работы американских спецслужб с сирийскими боевиками. С такой оценкой ситуации выступил российский сенатор Франц Клинцевич.

«Это произошло только потому, что были вывезены наши войска и осталось вполне достаточно для функционирования военной базы. То, что охранялось нашими военными, сегодня передано „на хранение“ подразделениям вооруженных сил Сирийской республики. Изменился подход», — цитирует Клинцевича RT.

По словам cенатора, спецслужбы США и дальше будут стремиться воспользоваться ситуацией и осложнить жизнь российского военного контингента в Сирии. Для этого американские инструкторы обучают сирийских боевиков проведению диверсионных операций.

«Не исключаю, что та группа, которая проводила этот диверсионный акт, представляя ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ — прим.ред.), была под руководством кого-нибудь из американских спецназовцев. Подошли, сделали несколько выстрелов из миномета и ушли», — цитируют сенатора «Известия».

Напомним, что 31 декабря 2017 года российская авиабаза Хмеймим подверглась минометному обстрелу. В результате атаки погибли двое военнослужащих, более десяти получили ранения. Кроме того, боевикам удалось уничтожить семь российских самолетов.