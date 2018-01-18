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18 января 2018
09:15  18 января 2018 2

Сбербанк на Урале массово модернизирует банкоматы

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, робот, сбербанк, инновации, современные технологии, блокчейн, битва роботов, робот
Устройства становятся все более самостоятельнымиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уральский банк Сбербанка в 2017 году установил в регионах своего присутствия 200 банкоматов с функцией ресайклинга. Новые аппараты отличаются рядом конструктивных особенностей, сообщили в банке.

Модернизированные банкоматы позволяют обеспечить замкнутый цикл работы: купюры, которые устройства принимают от пользователей, направляются на выдачу наличных. Кроме того, держатели карт теперь могут вносить на счет наличные деньги большими пачками — до 200 купюр. Новое оборудование также позволяет снизить частоту выездов инкассаторов для обслуживания устройства.

На текущий момент 91 аппарат установлен в Свердловской области, 86 — в Республике Башкортостан, 39 и 20 — в Челябинской и Курганской областях соответственно. Всего в 2018 году Уральский банк Сбербанка планирует установить более 400 банкоматов с функцией ресайклинга. Внешне устройства нового образца можно отличить по горизонтально расположенному окошку большого размера для приема и выдачи денежных средств.

Сервис доступен и клиентам с нарушением зрения. Для них банкоматы оборудовали наушниками. С их помощью выводятся голосовые подсказки, а интерфейс аппарата меняется на контрастный черно-белый с укрупненным шрифтом.

Кроме того, специалисты Сбербанка в этом году планируют внедрить в новые и уже существующие банкоматы возможность работы с бесконтактными банковскими картами.

Рита Теркина
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