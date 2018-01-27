Прокуратура Екатеринбурга намерена дать правовую оценку действиям преподавателя Уральского федерального университета Константина Юрченко, назвавшего россиян, родившихся в 1965-75 годах «поколением зла». Заявление в надзорные органы на уральского доцента экономики подал кировский юрист Ярослав Михайлов.
«В прокуратуре города Екатеринбурга 24.01.2018 года зарегистрировано обращение гражданина Михайлова Я.А. по вопросу правомерности действий сотрудника Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, — говорится в ответе надзорного органа заявителю. Как следует из документа, проверку будет проводить прокуратура Кировского района областного центра, о результатах заявителю будет сообщено в установленные законом сроки.
Напомним, доцент Константин Юрченко, выступая с лекцией перед абитуриентами вуза, назвал поколение, взрослевшее в 90-е годы, «большим злом», научившимся «грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки». Как писало «URA.RU» данное обстоятельство вызвало крайне резкий отклик со стороны известного телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Урал «рассадником либерал-фашизма с либерал-фашистскими СМИ». После того, как за коллег вступился Свердловский творческий союз журналистов, Соловьев и предложил правлению СТСЖ не называть себя «коллегами», а засунуть документ «в одно место». Несмотря на то, что журналисты предпочли конфликт не усугублять, общественность в соцсетях встала на защиту преподавателя, назвав Соловьева «подхалимом и контрацептивом».
Между тем, сам Константин Юрченко в интервью «URA.RU» объяснил, что именно он имел в виду, выступая перед школьниками. В родном вузе оскандалившегося преподавателя подвергли жесткой критике и вызвали его на комиссию по этике, которая признала его высказывания неэтичными.
Отметим, юрист Ярослав Михайлов известен тем, что именно он отсудил у певицы Земфиры компенсацию в размере 300 тыс. рублей за услышанный на концерте мат. Михайлов также несколько раз подавал заявления на Ксению Собчак: поводами становились признаки оскорбления чувств верующих (ведущая фотографировалась в рясе священника), а также разжигание розни (кандидат в президенты унизила советских и российских граждан, назвав Россию «страной генетического отребья»).