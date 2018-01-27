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27 января 2018
26 января 2018
02:32  27 января 2018 0

Юрист, который засудил Земфиру, взялся за преподавателя, разозлившего Соловьева. СКАН

Константин Юрченко назвал родившихся 1965-75 годах «поколением зла»Фото: личная страница Констанитина Юрченко в сети Facebook

Прокуратура Екатеринбурга намерена дать правовую оценку действиям преподавателя Уральского федерального университета Константина Юрченко, назвавшего россиян, родившихся в 1965-75 годах «поколением зла». Заявление в надзорные органы на уральского доцента экономики подал кировский юрист Ярослав Михайлов.

В надзорном органе приняли заявление и определили, кто будет проводить проверку
Фото: Ярослав Михайлов

«В прокуратуре города Екатеринбурга 24.01.2018 года зарегистрировано обращение гражданина Михайлова Я.А. по вопросу правомерности действий сотрудника Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, — говорится в ответе надзорного органа заявителю. Как следует из документа, проверку будет проводить прокуратура Кировского района областного центра, о результатах заявителю будет сообщено в установленные законом сроки.

Напомним, доцент Константин Юрченко, выступая с лекцией перед абитуриентами вуза, назвал поколение, взрослевшее в 90-е годы, «большим злом», научившимся «грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки». Как писало «URA.RU» данное обстоятельство вызвало крайне резкий отклик со стороны известного телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Урал «рассадником либерал-фашизма с либерал-фашистскими СМИ». После того, как за коллег вступился Свердловский творческий союз журналистов, Соловьев и предложил правлению СТСЖ не называть себя «коллегами», а засунуть документ «в одно место». Несмотря на то, что журналисты предпочли конфликт не усугублять, общественность в соцсетях встала на защиту преподавателя, назвав Соловьева «подхалимом и контрацептивом».

Между тем, сам Константин Юрченко в интервью «URA.RU» объяснил, что именно он имел в виду, выступая перед школьниками. В родном вузе оскандалившегося преподавателя подвергли жесткой критике и вызвали его на комиссию по этике, которая признала его высказывания неэтичными.

Отметим, юрист Ярослав Михайлов известен тем, что именно он отсудил у певицы Земфиры компенсацию в размере 300 тыс. рублей за услышанный на концерте мат. Михайлов также несколько раз подавал заявления на Ксению Собчак: поводами становились признаки оскорбления чувств верующих (ведущая фотографировалась в рясе священника), а также разжигание розни (кандидат в президенты унизила советских и российских граждан, назвав Россию «страной генетического отребья»).

Евгений Александров
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