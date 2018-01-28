18:26 28 января 2018 2

«Российская агрессия» уже спровоцировала «холодную войну» между английскими силовиками Фото: depositphotos.com

Сотрудники британской разведки «пришли в ярость» после нашумевших заявлений министра обороны Гэвина Уильямсона. Главу военного ведомства назвали дилетантом и паникером, а его слова — спекуляциями. Кроме того, не сдержанного на язык министра заподозрили в выбалтывании секретных сведений, в том числе полученных от союзников по блоку НАТО.

О реакции разведывательного сообщества со ссылкой на источник в Центре правительственной связи Великобритании, входящий в структуру MI-6, сообщило издание The Sunday Times. «Никто никогда не заходил так далеко в количественных оценках потенциального риска для жизни людей в случае разрушительной атаки на инфраструктуру Великобритании со стороны России или любой другой враждебной страны. Мы не хотели бы заниматься спекуляциями и поднимать панику», — цитирует слова разведчика «Газета.ру».

Как сообщало «URA.RU», последний спич о «российской агрессии» прозвучал в связи со строительством радарной станции на Шетландских островах. Локатор будет отслеживать ситуацию над Норвежским морем у берегов Англии. В России к грозным словам Уильямсона отнеслись философски. «Может быть, это какая-то попытка показать, что Великобритания, несмотря на брексит, является тоже не последней страной в борьбе с так называемой российской угрозой. Пусть строят, если есть деньги у людей», — заявил собеседник телеканала 360 в Госдуме.