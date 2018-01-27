Великобритания планирует разместить на Шетландских островах радиолокаторы, которые будут отслеживать неопознанные военные и гражданские самолеты. Прежде всего инициатива военных направлена против России.
Как сообщает телеканал RT, решение продиктовано желанием защитить британское небо «в условиях растущей российской агрессии». «Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар является жизненно важной частью защиты поскольку мы реагируем на усиление глобальных угроз и укрепляем нашу способность им противостоять. Активность России не ограничивается восточными границами Европы, эта угроза для Великобритании серьезная и реальная» — цитирует министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона телеканал 360.
Решение о строительстве радиолокатора вызвало неоднозначную реакцию у жителей Великобритании. Некоторые из них посоветовали властям перестать тратить деньги на бесполезные военные объекты и оказать финансовую помощь ветеранам и больным, пишет Nation News.