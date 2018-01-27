{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 января 2018
27 января 2018
18:25  27 января 2018 3

Британия построит новейший радар для защиты от «российской агрессии»

Великобритания готовится к отражению российской воздушной агрессииФото: аккаунт royalairforce@twitter

Великобритания планирует разместить на Шетландских островах радиолокаторы, которые будут отслеживать неопознанные военные и гражданские самолеты. Прежде всего инициатива военных направлена против России.

Как сообщает телеканал RT, решение продиктовано желанием защитить британское небо «в условиях растущей российской агрессии». «Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар является жизненно важной частью защиты поскольку мы реагируем на усиление глобальных угроз и укрепляем нашу способность им противостоять. Активность России не ограничивается восточными границами Европы, эта угроза для Великобритании серьезная и реальная» — цитирует министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона телеканал 360.

Решение о строительстве радиолокатора вызвало неоднозначную реакцию у жителей Великобритании. Некоторые из них посоветовали властям перестать тратить деньги на бесполезные военные объекты и оказать финансовую помощь ветеранам и больным, пишет Nation News.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров