15:35 07 марта 2018 8

Предсказываем ваше будущее. Профессионально и с юмором Фото: depositphotos.com © URA.RU

Близятся выборы президента России. 18 марта каждый сознательный россиянин сможет проголосовать за понравившегося ему кандидата, который должен будет повести страну в светлое будущее.

Эти выборы запомнятся нам еще и тем, что впервые отдать свой голос будет гораздо проще обычного. В Центризбиркоме России утверждают, что для этого нужно прийти в любую территориальную избирательную комиссию или ближайший МФЦ и назвать избирательный участок, на котором ты хочешь голосовать. В ЦИК говорят, что предоставление услуги «Мобильный избиратель» займёт не больше 5 минут.

Поскольку теперь проголосовать можно где угодно, «URA.RU» подготовило гадание: кликайте и узнаете, где вы окажетесь в день выборов. В роли гадалки — женщина, похожая на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.