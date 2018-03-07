Близятся выборы президента России. 18 марта каждый сознательный россиянин сможет проголосовать за понравившегося ему кандидата, который должен будет повести страну в светлое будущее.
Эти выборы запомнятся нам еще и тем, что впервые отдать свой голос будет гораздо проще обычного. В Центризбиркоме России утверждают, что для этого нужно прийти в любую территориальную избирательную комиссию или ближайший МФЦ и назвать избирательный участок, на котором ты хочешь голосовать. В ЦИК говорят, что предоставление услуги «Мобильный избиратель» займёт не больше 5 минут.
Поскольку теперь проголосовать можно где угодно, «URA.RU» подготовило гадание: кликайте и узнаете, где вы окажетесь в день выборов. В роли гадалки — женщина, похожая на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.