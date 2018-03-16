В деле об избиении DJ Smash в пермском клубе появились новые свидетели

Музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, рассказал о расследовании по делу о нападении на него в пермском ночном клубе. Артист сообщил, что в ходе расследования появились новые свидетели и готовится ряд экспертиз.
«Дело идет, но, как выяснилось, этот процесс не такой быстрый, как в телешоу, хотя все, кто им занимается, работают на совесть: появляются новые свидетели, готовится экспертиза, вскрываются новые факты», — сообщил Ширман на своей личной странице в Instagram. Музыкант пообещал, что не оставит дело и добьется справедливости и наказания виновных независимо от необходимого количества усилий.
Ширман отметил, что «это дело будет служить примером работы уголовной системы нашей страны и, возможно, сможет предотвратить подобные случаи в будущем». В нападении на артиста подозревается бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев. Вскоре после инцидента «Единая Россия» приостановила его членство в партии, отмечает «Национальная служба новостей».
Ранее Андрей Ширман принял участие в создании гимна общественного движения Putin Team. Идейным вдохновителем для этой работы стал создатель социального проекта «ЖИТЬ» Игорь Матвиенко, напоминает портал «Дни.ру». Наряду с DJ Smash в клипе приняли участие Дима Билан, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, шоумен и актер Михаил Галустян и многие другие артисты российской эстрады.