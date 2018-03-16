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16 марта 2018
14:30  16 марта 2018 1

В деле об избиении DJ Smash в пермском клубе появились новые свидетели

Музыкант пообещал, что его дело станет примером для другихDJ Smash, Instagram

Музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, рассказал о расследовании по делу о нападении на него в пермском ночном клубе. Артист сообщил, что в ходе расследования появились новые свидетели и готовится ряд экспертиз.

«Дело идет, но, как выяснилось, этот процесс не такой быстрый, как в телешоу, хотя все, кто им занимается, работают на совесть: появляются новые свидетели, готовится экспертиза, вскрываются новые факты», — сообщил Ширман на своей личной странице в Instagram. Музыкант пообещал, что не оставит дело и добьется справедливости и наказания виновных независимо от необходимого количества усилий.

Ширман отметил, что «это дело будет служить примером работы уголовной системы нашей страны и, возможно, сможет предотвратить подобные случаи в будущем». В нападении на артиста подозревается бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев. Вскоре после инцидента «Единая Россия» приостановила его членство в партии, отмечает «Национальная служба новостей».

Ранее Андрей Ширман принял участие в создании гимна общественного движения Putin Team. Идейным вдохновителем для этой работы стал создатель социального проекта «ЖИТЬ» Игорь Матвиенко, напоминает портал «Дни.ру». Наряду с DJ Smash в клипе приняли участие Дима Билан, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, шоумен и актер Михаил Галустян и многие другие артисты российской эстрады.

Иван Шестак
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