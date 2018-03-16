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16 марта 2018
21:05  16 марта 2018 0

Тимати призвал фанатов прийти на выборы. «Хочешь участвовать в политике — действуй». ВИДЕО

Рэпер призвал недовольных заняться деломФОТО: скрин с видео
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) призвал россиян «поднять задницы с дивана» и прийти на выборы президента России. Музыкант заявил, что нужно не говорить, а действовать.

Рэпер опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором он дал совет гражданам, недовольным политической ситуацией в России. Он призвал их поменьше болтать об этом в Сети, а вместо этого сходить на избирательный участок и проявить гражданскую позицию. «Я понимаю, что куда увлекательней сидеть дома и смотреть интернет-расследования, угорать с абсурдности теледебатов наблюдая за новыми кандидатами в президенты, читать заказные агитационные посты от инстаграм-блогеров», — отметил рэпер. «Спроси себя — а что вообще сделал ТЫ, чтобы хоть как-то на это повлиять?! В чем твоя роль? Если просто воздух сотрясать — то понятно, так никогда ничего не изменится. Если хочешь участвовать — действуй», — заявил Тимати. Музыкант также пояснил, что не призывает голосовать за какого-то определенного кандидата.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. На пост главы государства претендуют восемь человек: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и лидер «Партии Роста» Борис Титов.

Наталья Михалева
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