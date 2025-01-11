Объявлена угроза атаки беспилотников в Татарстане

В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Татарстана были предупреждены о возможной угрозе атаки беспилотниками. Об этом сообщило приложение МЧС России. Жителям рекомендовано оставаться в безопасности и избегать приближения к окнам.
«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Также жителям региона напомнили номер экстренной службы — 112.
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