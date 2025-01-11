В США оценили шансы перехватить «Орешник»

Генерал Макмастер: систем ПВО для перехвата «Орешника» на данный момент нет
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В США нет систем, способных перехватить «Орешник»
В США нет систем, способных перехватить «Орешник» Фото:

Создание американской системы ПВО, способной перехватить новую российскую ракету «Орешник», потребует значительных усилий и времени. Экс-советник по нацбезопасности США, генерал Герберт Макмастер заявил, что на это потребуется не менее 15 лет.

«Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия „Орешнику“ и вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет», — сказал Макмастер. Его слова приводит РИА Новости.

21 ноября Россия осуществила атаку на предприятие по производству ракетной техники «Южмаш», расположенное в Днепропетровске. Это было сделано в ответ на обстрелы объектов в Курской и Брянской областях с использованием американских и британских ракет ATACMS и Storm Shadow, проведенные ВСУ. Специалисты НАТО выразили серьезные опасения относительно новейшей российской баллистической ракеты «Орешник», которую текущие системы альянса не в состоянии перехватить.

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Создание американской системы ПВО, способной перехватить новую российскую ракету «Орешник», потребует значительных усилий и времени. Экс-советник по нацбезопасности США, генерал Герберт Макмастер заявил, что на это потребуется не менее 15 лет. «Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия „Орешнику“ и вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет», — сказал Макмастер. Его слова приводит РИА Новости. 21 ноября Россия осуществила атаку на предприятие по производству ракетной техники «Южмаш», расположенное в Днепропетровске. Это было сделано в ответ на обстрелы объектов в Курской и Брянской областях с использованием американских и британских ракет ATACMS и Storm Shadow, проведенные ВСУ. Специалисты НАТО выразили серьезные опасения относительно новейшей российской баллистической ракеты «Орешник», которую текущие системы альянса не в состоянии перехватить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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