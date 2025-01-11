В США оценили шансы перехватить «Орешник»

Создание американской системы ПВО, способной перехватить новую российскую ракету «Орешник», потребует значительных усилий и времени. Экс-советник по нацбезопасности США, генерал Герберт Макмастер заявил, что на это потребуется не менее 15 лет.
«Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия „Орешнику“ и вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет», — сказал Макмастер. Его слова приводит РИА Новости.
21 ноября Россия осуществила атаку на предприятие по производству ракетной техники «Южмаш», расположенное в Днепропетровске. Это было сделано в ответ на обстрелы объектов в Курской и Брянской областях с использованием американских и британских ракет ATACMS и Storm Shadow, проведенные ВСУ. Специалисты НАТО выразили серьезные опасения относительно новейшей российской баллистической ракеты «Орешник», которую текущие системы альянса не в состоянии перехватить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.