Мазут доплыл до побережья Запорожской области

На Азовском побережье в районе Бердянской косы и косы Пересыпь в Запорожской области зафиксировано загрязнение мазутом. Обнаружены участки с твердыми фрагментами мазута. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«На данный момент выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован, на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь (промоина) обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. метров», — написал Балицкий в своем telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что для устранения загрязнений мобилизованы силы Главного управления МЧС, представители администраций муниципальных районов, а также волонтеры. Он отметил необходимость усиления работы всех соответствующих служб и ведомств, а также постоянного контроля за состоянием прибрежных зон.
15 декабря в акватории Керченского пролива, на расстоянии восемь километров от берега, произошло затопление двух танкеров: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате инцидента токсичный мазут, который перевозили данные суда, попал в воды Черного моря.
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