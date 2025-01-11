В аэропорту Ижевска ввели ограничения

С 17:40 МСК в аэропорту Ижевска введены ограничения для самолетов
В аэропорту Ижевска введены ограничения для воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 17:40 МСК введены в аэропорту Ижевска», — сообщил Артем Кореняко в своем telegram-канале. Подробности не сообщаются.
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