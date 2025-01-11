В Подмосковье горит психбольница

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Пожар площадью 1 тыс. квадратных метров произошел на крыше психбольницы в Яхроме
Пожар площадью 1 тыс. квадратных метров произошел на крыше психбольницы в Яхроме Фото:

В подмосковном городе Яхрома произошел пожар на крыше психбольницы. Площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров.

«Крыша психбольницы горит в подмосковном городе Яхрома», — сообщает РЕН ТВ. По данным МЧС, на месте происшествия работают более 40 специалистов и 11 единиц техники, которые активно занимаются ликвидацией огня. Удалось спасти четырех человек. 

По предварительной информации, в момент возгорания здание находилось на ремонте. Пока информации о пострадавших нет, причины и обстоятельства пожара выясняются. Следственные органы проводят проверку, чтобы установить все детали происшествия.

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В подмосковном городе Яхрома произошел пожар на крыше психбольницы. Площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров. «Крыша психбольницы горит в подмосковном городе Яхрома», — сообщает РЕН ТВ. По данным МЧС, на месте происшествия работают более 40 специалистов и 11 единиц техники, которые активно занимаются ликвидацией огня. Удалось спасти четырех человек.  По предварительной информации, в момент возгорания здание находилось на ремонте. Пока информации о пострадавших нет, причины и обстоятельства пожара выясняются. Следственные органы проводят проверку, чтобы установить все детали происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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