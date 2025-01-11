В Подмосковье горит психбольница

В подмосковном городе Яхрома произошел пожар на крыше психбольницы. Площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров.
«Крыша психбольницы горит в подмосковном городе Яхрома», — сообщает РЕН ТВ. По данным МЧС, на месте происшествия работают более 40 специалистов и 11 единиц техники, которые активно занимаются ликвидацией огня. Удалось спасти четырех человек.
По предварительной информации, в момент возгорания здание находилось на ремонте. Пока информации о пострадавших нет, причины и обстоятельства пожара выясняются. Следственные органы проводят проверку, чтобы установить все детали происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.