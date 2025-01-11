В Страсбурге столкнулись два поезда, пострадали минимум 30 человек. Видео

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Во Франции столкнулись два поезда
Во Франции столкнулись два поезда Фото:

Два поезда столкнулись во французском городе Страсбург. В результате этого пострадали не менее 30 человек. По предварительной информации, инцидент произошел из-за ошибки в переключении железнодорожных путей, сообщают зарубежные СМИ.

«Два поезда столкнулись на вокзале Страсбурга в эту субботу, 11 января, из-за ошибки переключения. Сообщается о нескольких раненых», — пишет BFM Alsace. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Два поезда столкнулись во французском городе Страсбург. В результате этого пострадали не менее 30 человек. По предварительной информации, инцидент произошел из-за ошибки в переключении железнодорожных путей, сообщают зарубежные СМИ. «Два поезда столкнулись на вокзале Страсбурга в эту субботу, 11 января, из-за ошибки переключения. Сообщается о нескольких раненых», — пишет BFM Alsace. На месте происшествия работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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