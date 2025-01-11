Во Франции столкнулись два поезда
Два поезда столкнулись во французском городе Страсбург. В результате этого пострадали не менее 30 человек. По предварительной информации, инцидент произошел из-за ошибки в переключении железнодорожных путей, сообщают зарубежные СМИ.
«Два поезда столкнулись на вокзале Страсбурга в эту субботу, 11 января, из-за ошибки переключения. Сообщается о нескольких раненых», — пишет BFM Alsace. На месте происшествия работают экстренные службы.
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