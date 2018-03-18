Кабаеву поприветствовала член избирательной комиссии
Девятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, победительница Олимпийских игр Алина Кабаева проголосовала на выборах президента РФ. В Сети появилось видео с избирательного участка, куда пришла бывшая гимнастка.
«Мы вас ждем», — поприветствовала Кабаеву член избирательной комиссии и выдала бюллетень. На кадрах видно, что спортсменка и политик расписалась за получение бюллетеня, а затем направилась кабину для голосования, пишет РЕН-ТВ.
Отметим, на выборах президента России уже проголосовали певица Ольга Бузова и актер Жерар Депардье. «URA.RU» следит за ходом голосования и ведет онлайн-трансляцию.