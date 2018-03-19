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19 марта 2018
Главные новости Москвы
09:12  19 марта 2018 0

Главком ВМФ рассказал о самых мощных подлодках российской армии

Подлодки проекта «Ясень» и «Ясень-М» обладают исключительным потенциаломФото: Минобороны РФ

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев рассказал о развитии ударных подводных сил страны. По его словам, еще больше усилить российскую армию в ближайшее время смогут самые мощные подводные лодки «Ясень» и «Ясень-М».

Королев отметил, что подлодка из этого проекта уже успешно служит в составе Северного флота. «Головная подводная лодка этого проекта уже находится в составе Северного флота, регулярно выполняет задачи боевой службы в удалённых районах Мирового океана», — сказал главком ВМФ в интервью изданию «Красная звезда». Подлодки «Ясень-М» будут строиться и приниматься в состав как Северного, так и Тихоокеанского флотов.

Королев также обратил внимание на активное строительство новых атомных ракетных крейсеров типа «Борей» с ракетным комплексом «Булава». По его словам, основные задачи, которые сегодня выполняют субмарины — это патрулирование ракетных подводных лодок стратегического назначения, поиск подлодок и корабельных группировок условного противника, слежение за ними, а также выполнение океанографических исследований.

Между тем ранее в США заявили, что обладают подводными лодками, способными отразить любую атаку со стороны России, передавала «Национальная служба новостей». «Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — заявил представитель Пентагона, генерал Джон Хайтен, комментируя слова Владимира Путина из послания к Федеральному Собранию о новейших российских вооружениях.

Дарья Корчак
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