19:37 23 марта 2018 0

Алекперов не даст «распылить» свой пакет акций Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Основной акционер и президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов позаботился о судьбе своего пакета акций компании, прописав соответствующие пункты в своем завещании. Об этом бизнесмен рассказал на Дне инвесторов в Лондоне.

Алекперов пояснил, что много времени посвятил развитию нефтяной компании и сейчас переживает за ее будущее. По словам главы «ЛУКОЙЛа», он не допустит разделения своего пакета акций, для чего составил план преемственности. Президент компании не назвал того, кто заменит его, однако раскрыл, что это не будут его близкие родственники. Отдельно Алекперов подчеркнул то, что компания останется публичной. «У нас никогда на стояло плана сделать из „ЛУКОЙЛа“ частную компанию», — цитируют его «Ведомости».

Ранее Вагит Алекперов заключил соглашение о сотрудничестве с губернатором Югры Натальей Комаровой о строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в регионе. Как писало «URA.RU», «ЛУКОЙЛ» потратит на это более миллиарда рублей.