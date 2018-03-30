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30 марта 2018
14:55  30 марта 2018 0

Суд признал банкротом миллионера, у которого 12 ресторанов в Екатеринбурге

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
С уральского ресторатора требуют взыскать миллионы рублейФото: Pixabay

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом уральского бизнесмена Кирилла Шлаена — гендиректора группы компаний «Реста Менеджмент», в которую входят более десяти ресторанов в Екатеринбурге. Арбитраж начал реализацию имущества гражданина сроком в полгода.

С заявлением о банкротстве Шлаена в арбитражный суд еще в апреле 2017-го обратился житель Петербурга Игорь Пономарев. Он требовал с ответчика 1,6 млн рублей. Затем в реестр кредиторов был включен еще и Сбербанк. Финансовое учреждение предъявило сумму исковых требований почти в 400 миллионов рублей.

«Прекратить реструктуризацию долгов гражданина Шлаена Кирилла Борисовича. Признать Шлаена К. Б. несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении Шлаена К. Б. реализацию имущества гражданина сроком на шесть месяцев, то есть до 19 сентября 2018 года», — говорится в решении суда. Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего состоится 27 августа 2018 года.

Как отмечает портал «Моменты», в группу компаний, которой руководит Шлаен, входят 12 ресторанов, среди них James и Rosy Jane. Оперативно получить комментарий у Шлаена журналистам «URA.RU» не удалось — на звонки он не ответил.

Ранее «URA.RU» составляло рейтинг свердловских должников-миллионеров. Кирилл Шлаен в нем тогда занял девятое место с долгом по одному из производств в 346,3 млн рублей. Настоящая известность к Шлаену пришла в 2011 году, когда из-за финансовых проблем закрылись алкомаркеты «Магнум», принадлежащие партнеру Шлаена — бизнесмену Олегу Флеганову.

Сергей Дианов
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