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18 апреля 2018
17 апреля 2018
00:58  18 апреля 2018 0

Виктория Скрипаль пожалуется генсеку ООН на Великобританию

Родственница Скрипалей не верит в нежелание двоюродной сестры увидеться с нейФОТО: скрин видеозаписи, YouTube
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Племянница пострадавшего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Виктория — заявила, что собирается обратиться за помощью в ООН, если британские власти снова откажут ей в выдаче визы.

«В ООН писать буду» — цитирует «Газета.ру» родственницу Скрипалей, которая также отметила, что обращение будет адресовано лично генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу. Виктория также сообщила, что не поддерживает связь с российскими спецслужбами. «Я ни с кем из спецслужб не связывалась. С кем я связываюсь — это с нашим Следственным комитетом, потому что возбуждено уголовное дело», — добавила она.

6 апреля британская сторона отказалась выдать визу Виктории, которая собиралась навестить пострадавшую при отравлении двоюродную сестру, гражданку РФ Юлию Скрипаль. Чуть позже родственница публично обратилась к британскому премьер-министру Терезе Мэй с просьбой пересмотреть этот вопрос.

Напомним, Виктория Скрипаль не верит, что двоюродная сестра не хочет с ней увидеться, как было отмечено в заявлении, которое опубликовал Скотланд-Ярд. Она выразила уверенность, что Британия скрывает Юлию и не позволяет ей видеться с родственниками.

Александр Черноскутов
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