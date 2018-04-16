{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:25  16 апреля 2018 2

Виктория Скрипаль не верит в нежелание двоюродной сестры видеться с ней

Юлию Скрипаль скрывают от родственниковФото: Yulia Skripal, Facebook
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Виктория Скрипаль, родственница отравленных в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявила, что не верит в просьбу двоюродной сестры, опубликованную Скотланд-Ярдом. Она уверена, что британская сторона скрывает Юлию и не позволяет ей видеться с родственниками.

«Вы считаете, что я должна увидеть ее обращение, написанное формальным языком, и поверить ему? Нет», — сказала Виктория Скрипаль агентству «Интерфакс». Родственница Скрипалей отметила, что это было не видеообращение, поэтому она не намерена верить в якобы слова Юлии. Виктория добавила, что не получала ответа из российского посольства в Британии, куда она ранее обратилась за визой. По мнению женщины, британская сторона намеренно не показывает Юлию никому.

Скотланд-Ярд 11 апреля опубликовал заявление от имени Юлии Скрипаль. В нем дочь бывшего шпиона просит родственницу не приезжать к ней. «Я благодарю свою двоюродную сестру Викторию за заботу, но прошу, чтобы она не посещала меня и не пыталась связаться со мной в данный момент», — цитирует сообщение полиции RT.

Ранее племянница экс-полковника ГРУ Елена Скрипаль заявила, что спецслужбы Британии насильно удерживают ее родственников в стране. По ее мнению, Юлю разделили с отцом, чтобы оказывать на дочь экс-полковника ГРУ давление.

Юлия Скрипаль и ее отец были госпитализированы 4 марта, напоминает «Федеральное агентство новостей». Их нашли без сознания на скамейке в британском городе Солсбери. Скрипали долгое время находились в коме, затем британская сторона заявила, что они идут на поправку. Лондон бездоказательно обвинил в их отравлении Москву. Кремль отрицает всяческую причастность к инциденту.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров