Виктория Скрипаль не верит в нежелание двоюродной сестры видеться с ней

20:25 16 апреля 2018 2

Юлию Скрипаль скрывают от родственников Фото: Yulia Skripal, Facebook

Виктория Скрипаль, родственница отравленных в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявила, что не верит в просьбу двоюродной сестры, опубликованную Скотланд-Ярдом. Она уверена, что британская сторона скрывает Юлию и не позволяет ей видеться с родственниками.

«Вы считаете, что я должна увидеть ее обращение, написанное формальным языком, и поверить ему? Нет», — сказала Виктория Скрипаль агентству «Интерфакс». Родственница Скрипалей отметила, что это было не видеообращение, поэтому она не намерена верить в якобы слова Юлии. Виктория добавила, что не получала ответа из российского посольства в Британии, куда она ранее обратилась за визой. По мнению женщины, британская сторона намеренно не показывает Юлию никому.

Скотланд-Ярд 11 апреля опубликовал заявление от имени Юлии Скрипаль. В нем дочь бывшего шпиона просит родственницу не приезжать к ней. «Я благодарю свою двоюродную сестру Викторию за заботу, но прошу, чтобы она не посещала меня и не пыталась связаться со мной в данный момент», — цитирует сообщение полиции RT.

Ранее племянница экс-полковника ГРУ Елена Скрипаль заявила, что спецслужбы Британии насильно удерживают ее родственников в стране. По ее мнению, Юлю разделили с отцом, чтобы оказывать на дочь экс-полковника ГРУ давление.

Юлия Скрипаль и ее отец были госпитализированы 4 марта, напоминает «Федеральное агентство новостей». Их нашли без сознания на скамейке в британском городе Солсбери. Скрипали долгое время находились в коме, затем британская сторона заявила, что они идут на поправку. Лондон бездоказательно обвинил в их отравлении Москву. Кремль отрицает всяческую причастность к инциденту.