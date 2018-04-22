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22 апреля 2018
14:00  22 апреля 2018 0

Эпидемия ВИЧ в России, массовая травля детей, Собчак взорвала Instagram. Дайджест новостей от «URA.RU»

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, салон самолета
«Летающих маршруток» можно не ждатьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

В Москве проходит форум по борьбе с ВИЧ/СПИДом EECAAC — 2018. Представитель ООН по борьбе с болезнью дал эксклюзивное интервью «URA.RU» и рассказал, почему в России идет две эпидемии, как ВИЧ проник в благополучные слои общества, насколько опасна ситуация на Урале и кто посадит за стол переговоров геев, проституток и правительство.

Травля детей в российских школах приобрела катастрофические масштабы. Психологи, общественники и родители, чьи дети стали жертвой буллинга, рассказали «URA.RU», как вовремя распознать тревожные симптомы у ребенка, что с этим делать и почему учителя чаще всего игнорируют эту проблему.

Идеей стоячих мест в самолетах заинтересовались в компании «Победа». Эксперты объяснили «URA.RU», почему это скорее нереалистичная задумка и что отечественный лоукостер будет делать. чтобы сэкономить еще больше. Спойлер — для жителей глубинки есть хорошие новости.

Ситуацию с Роскомнадзором и «деградацией» Telegram прокомментировали в РПЦ. Представители церкви сослались на спецслужбы и отметили, что «к этим мерам нужно относиться с пониманием».

Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак взорвала Instagram эротической фотосессией в стиле БДСМ. Позже оказалось, что снимки сделаны еще в 2005 году. Но все равно это надо видеть.

Фанатов ужаснул новый облик Григория Лепса. Поклонники певца даже заговорили о его тяжелой болезни. Если вы знаете, как выглядит Лепс, то запомните его таким, потому что на новых фото его можно не узнать.

Кирилл Егоров
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