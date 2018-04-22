БДСМ-фотосессия Собчак взорвала Instagram

Фотограф опубликовал пикантные снимки Ксении Собчак 13-летней давности
Известный азербайджанский фотограф Аслан Ахмадов опубликовал на своей странице в Instagram несколько эротических фотографий телеведущей Ксении Собчак.
Как пояснил сам Ахмадов, снимки были сделаны еще в 2005 году. На них Собчак позирует перед камерой в нижнем белье то за решеткой, то в наручниках, то с двумя мужчинами. Пользователи соцсети по-разному восприняли фотосессию: кого-то снимки впечатлили, а кто-то вспомнил, что она не только телеведущая, но и бывший кандидат в президенты России.
На днях Ксения Собчак подверглась критике со стороны пользователей за опубликованную фотографию дорогостоящего кольца, цена которого якобы составляет порядка двух миллионов рублей.