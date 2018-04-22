РПЦ назвала причины «деградации» Telegram

09:25 22 апреля 2018 0

Террористы используют мессенджеры, а власти должны защищать граджан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ФСБ защищает россиян, поэтому политику властей в отношении мессенджера Telegram можно понять. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В эфире «Россия-24» он отметил, что террористы часто используют подобные средства связи, а задача правоохранительных органов не только разбираться с последствиями, но и предотвращать атаки. «Конечно же, спецслужбы должны принимать те меры, которые они считают обоснованными, и я думаю, что к этим мерам нужно относиться с пониманием», — считает митрополит. При это епископ отметил, что аргументы представителей Telegram тоже можно понять: «Они предоставляют людям возможность общения, соблюдают конфиденциальность и никому не хотят давать ключи от своей системы».

Провайдеры приступили к ограничению работы мессенджера 16 апреля, после того, как суд одобрил требование Роскомнадзора о «деградации» сервиса, напоминает агентство Nation News. Во время блокировки IP-адресов произошли временные сбои в системах сторонних ресурсов. Позже советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко принес извинения компаниям, сайты которых были некоторое время недоступны, и сказал, что ситуация уже исправлена.