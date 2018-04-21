Комиссар ООН по ВИЧ/СПИДу: «В России не одна, а две эпидемии»

15:19 21 апреля 2018 0

Виней Салдана дал откровенное интервью «URA.RU» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Многие его друзья умерли от СПИДа, но он борется с ВИЧ-инфекцией, чтобы другие жили. Почему вирус начал проникать даже в благополучные группы населения, как решить проблему с перебоями, а заодно — легко и просто победить эпидемию и кто посадит за стол переговоров геев, проституток и правительство — в эксклюзивном интервью регионального директора ЮНЭЙДС (программы ООН о противодействии ВИЧ/СПИД) Винея Салданы специально для «URA.RU».

С Винеем Салданой мы встречаемся на форуме о борьбе с ВИЧ/СПИДом EECAAC-2018, проходящем в эти дни в Москве. Его организация «ЮНЭЙДС» — один из создателей форума (совместно с российским Роспотребнадзором), и Виней — в постоянном цейтноте: форум съехалось 3000 лучших экспертов по ВИЧ из 60 стран мира, время сжато. Но он не только не отказывает в интервью — любезно соглашается ответить на любые вопросы. Правда, выбрать время оказывается не просто — с комиссаром ООН встречаемся вечером после завершения работы площадок. Кстати, он блестяще говорит по-русски.

— Судя по вашей должности, вы — главный по борьбе с ВИЧ и СПИДом в России, Восточной Европе и Центральной Азии. Это так?

Шестой международный форум по ВИЧ/СПИДу собрал лучших мировых экспертов по этой проблематике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Спасибо за теплый отзыв, но я далеко не главный. Важно не чтобы люди запомнили наши лица или наши фамилии, главное — чтобы они поняли наши посылы. Я сторонник того, чтобы быть как можно менее заметным.

А на первом плане должны быть государственные чиновники и авторитетные люди, звезды, которые отвечают за борьбу со СПИДом. Мы всегда знаем, что сказать, но как донести наш месседж до аудитории, чиновника или общественности, чтобы получился резонанс? Я — не тот рупор. Вот почему наш посол доброй воли в Восточной Европе и Центральной Азии — Вера Брежнева.

Вера — едва ли не единственная звезда, которая одинаково популярна в Литве, Казахстане, Армении, России и на своей родной Украине. Но нам было непросто найти человека, который не только пользуется популярностью, но и будет заниматься непростым делом искренне, а не высокомерно зачитывая просто слова. Тема ВИЧ-инфекции — неоднозначная: это сразу разговор о сексе, потреблении наркотиков, стигматизации, дискриминации людей с ВИЧ, которые иногда и умирают (к сожалению, даже слишком часто).

В каждом городе своих гастролей Вера Брежнева старается проводить мероприятия с ликбезом о ВИЧ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вера Брежнева начала заниматься этой темой только после очень длинной беседы со многими сотрудниками нашего офиса и людьми, которые живут с ВИЧ-инфекцией. Вера сама уже знает многих людей, которые живут с ВИЧ-инфекцией, и когда она рассказывают об этом теме, она говорит это искренне.

— Одним из самых трогательных моментов на форуме была презентация видеоролика #тынединок — о детях, живущих с ВИЧ. В основу легла «Книга судеб», составленная организатором первого слета для детей с ВИЧ Светланой Изамбаевой из Татарстана. Как родилась идея такого видеоролика?

— Мы никогда не требуем, чтобы человек с ВИЧ-инфекцией, какого бы он ни был возраста — ребенок, взрослый — раскрывал свой ВИЧ-статус. Это дело каждого.

Люди очень боятся [раскрывать свой статус] по очевидным причинам: не дай бог, соседи узнают, родственники. И мы придумали этот новый формат — видеоролик, в котором актеры рассказали реальные истории детей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Раньше люди это делали на камеру, с закрытым лицом или в маске. Мы хотели, чтобы это было очень человечно, трогательно.

Мы собрали реальные рассказы, жизненные истории подростков из России и других стран из нашего региона, которые живут с ВИЧ-инфекцией. И потом попросили звезд, которые пользуются особенной популярностью у молодого поколения, чтобы они рассказали за них, озвучили их слова. Но сделали это так, как будто они живут с ВИЧ-инфекцией.

— Один из актеров этого проекта рассказывал, что у него было одно условие: он должен был лично познакомиться со своим «героем»…

— Так было почти во всех случаях: они не просто озвучивали какие-то слова — они хотели пообщаться с тем человеком, чьи это слова, чтобы проникнуться.

— Мне кажется, получилось здорово!

Команда проекта #тынеодинок — о детях, живущих с ВИЧ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Спасибо за оценку, но для меня самое главное, что получилось еще два эффекта, которых мы не ожидали. Первый: иногда люди [увидевшие ролик] путались и думали, что эти известные люди сами живут с ВИЧ и раскрыли свой статус. Для тех звезд, которые принимали участие в этом проекте, это было не страшно. Но они не стали говорить: «Вы что, это всего лишь проект, я же актер!». Они использовали это как дополнительный повод, чтобы рассказать об актуальности темы ВИЧ-инфекции.

Другой положительный эффект: многие люди с ВИЧ-инфекцией перестали стесняться и раскрыли свой положительный статус после этого клипа. Такое было в Армении, Кыргызстане, такое мы постоянно видим в России. Многие из них давно живут с ВИЧ-инфекцией, но они подумали: «Если звезды могу озвучить наши слова, почему нам самим это слабо?». И очень много людей восприняло это хорошо, встретили их не ненавистью и предрассудками, а с пониманием. Мы были приятно удивлены.

— Зачем нужно раскрывать свой статус? Что этот дает?

— У нас, в ЮНЭЙДС, есть мнение, что есть не одна, а две эпидемии: одна — это распространение ВИЧ-инфекции, но вторая, не менее страшная и не менее тяжелая — это эпидемия дискриминации по отношению к тем, кто живет с ВИЧ. Даже если у них нет ВИЧ-инфекции, но они — заключенные, или бывшие заключенные, или мигранты, или мужчины, имеющие секс с мужчинами — испытывают невероятную дискриминацию по отношению к себе.

Когда человек раскрывает свой статус, это значительно облегчает понимание, снимает страх по отношению к этим людям. Не только он перешагивает через себя — общество перешагивает. Воспринимает его не только как цифру в статистике, а как живого человека.

Кто-то живет с ВИЧ-инфекцией, кто-то с туберкулезом, у кого-то нет болезней, но он, может быть, испытывает страх из-за того, что у него другая религия или другой цвет кожи. У каждого — свои особенности. Наша задача — чтобы общество во всем мире воспринимало каждого как человека. Чтобы не ставили ярлыки: этот человек с ВИЧ, этот — иностранец, тот — заключенный. Дай бог, наш проект даст возможность перешагнуть через эти барьеры дискриминации и стигматизации (самоунижения — прим. ред.)

Виней Салдана — человек мира: канадец из Торонто, живет в России, жена — из Армении. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Я знаю, что вы лично санкционировали детскую площадку на форуме о ВИЧ. Почему это важно?

— Все, у кого есть ВИЧ, независимо от возраста, должны иметь возможность говорить о ВИЧ-инфекции. У нас удивительная ситуация, когда люди, которые на протяжении 20 лет находятся на лечении, думали, что умрут от ВИЧ-инфекции — сегодня они впервые получили надежду, что будут жить много лет. И слава богу. Сегодня даже появились проблемы старения с ВИЧ-инфекцией, пенсионеров с ВИЧ — они стали актуальными, потому что ВИЧ все больше становится просто хроническим заболеванием, которое качественно лечится на протяжении всей жизни. Поэтому дети, подростки должны говорить о ВИЧ-инфекции. Но разговоры, тематика должны быть построены с учетом возраста, целевой аудитории, интересов той или иной группы.

— Не могу не спросить: как вы оцениваете ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России? С одной стороны, когда порог в один процент много где превышен — по критериям Всемирной организации здравоохранения, это эпидемия. С другой стороны, российские власти не очень хотели бы, чтобы этот термин звучал: когда 1,5 года назад в Екатеринбурге возник скандал вокруг этой темы, всем «настучали по башке» — и чиновникам, объявившим об эпидемии, и нам, журналистам, написавшим об этом. По вашему мнению, есть эпидемия или нет?

— Наша официальная позиция — и ЮНЭЙДС, и Всемирной организации здравоохранения (она входит в ООН), что это и есть эпидемия. Мы не стесняемся использовать этот термин, поскольку мы правильно понимаем, что это такое. Есть низкий уровень эпидемии, когда есть только несколько случаев, но каждый год они регистрируются вновь и вновь. Это может быть локально, но это эпидемия.

В России и почти во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии мы давно начали регистрировать другой тип — концентрированная эпидемия, когда большинство новых случаев регистрируется среди той или иной уязвимой группы: потребители инъекционных наркотиков, секс-работницы, мужчины, имеющие секс с мужчиной (МСМ). А также половые партнеры всех этих категорий — они тоже относятся к группе риска. Далее — генерализованная эпидемия. Ранее ВОЗ и ЮНЭЙДС называли некий мифический порог — 1%, если он превышен в категории 15-49 лет.

— В Екатеринбурге было зафиксировано два процента…

— Это не значит, что надо все срочно поменять за один день. Что надо перестать заниматься программами среди уязвимых групп и бросить все внимание только на общее население. Большинство новых случаев ВИЧ-инфекции все равно связано либо с употреблением инъекционных наркотиков, либо с поведенческими особенностями отдельных групп, например, геев. В России живет более 140 млн человек, и на самом деле большинство населения не имеет поведенческих рисков для заражения ВИЧ-инфекцией.

— Но сейчас, как говорят медики, она проникает в благополучные слои населения!

Вадим Покровский, директор федерального центра СПИДа, скептично оценивает ситуацию с ВИЧ в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Это тревожный сигнал, но он не свидетельствует о генерализованной стадии эпидемии. Это по-прежнему концентрированная эпидемия, но она достигла уже угрожающих масштабов. И это может представлять угрозу не только по отношению к системе здравоохранения, но и по отношению к демографическому росту страны, ее экономической стабильности. Промышленные регионы России, которые затронуты ВИЧ-инфекцией — это как раз экономически продвинутые регионы: Свердловская область, Самара, Ленинградская и Московская область, города Москва и Санкт-Петербург, Кемерово, Новосибирск, Иркутск. Эти регионы занимают важную стратегическую нишу для экономики и демографии страны.

Вот почему это очень беспокоит правительство России — этой темой занимается не только министр здравоохранения РФ и главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора — это вопрос, которым регулярно занимается ряд министерств под патронажем вице-премьера. А кто подписал стратегию по борьбе со СПИДом? — сам председатель правительства, поскольку этот вопрос нельзя решить усилиями только одного министерства — нужен комплексный подход. Нужны действия не только правительства, но и частного сектора, вовлеченности СМИ, общественных организаций — без их активной роли мы не добьемся победы над эпидемией.

— Такие действия мы сегодня видим: в первый день работы форума ВИЧ-активисты устроили флешмоб — встали посреди зала надписью «Стоп перебои». Как вы оцениваете эту ситуацию с нехваткой лекарств?

— Хотелось бы сказать, что перебоев нет, но они бывают, не только в России. И это тревожный сигнал о том, что действующую систему надо усовершенствовать. Но я считаю, что-то решение, которое российское министерство здравоохранения приняло два года назад о рецентрализации закупок антиретровирусных препаратов — принципиально правильное. Потому что мы видели нежелательную ситуацию несколько лет назад почти во всех регионах, когда не было единой стоимости препаратов: каждый субъект объявлял свой тендер и закупал одни и те же лекарства по разным ценам.

Стоимость препаратов, по нашему мнению и мнению ВОЗ, не должна превышать 100 долларов на пациента на год за самые лучшие лекарства в мире. Но в нашем макрорегионе мы видим очень большой разброс цен. Поэтому решение правительства было верное, но сейчас переходный период очень сложный: закупать лекарства для сотен тысяч людей, которые числятся на диспансерном учете по всей Российской Федерации — задача очень непростая. Идет оперативная работа со стороны минздрава, чтобы зафиксировать те перебои, которые были выявлены, и исключать повторные случаи на будущее. Но не только. Главное — не исключить перебои, это оперативная задача, а стратегическая — обеспечить доступ к качественным недорогим лекарствам всем нуждающимся.

Ведь можно заявлять, что у нас нет перебоев, но лечить только 10 процентов людей с ВИЧ!

Комиссар ООН знает, как победить эпидемию ВИЧ в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— По последним справкам Центра СПИД, антиретровирусную терапию получают 35 процентов всех, у кого выявлен ВИЧ. Всемирная организация здравоохранения ставит цель «90/90/90» (90 процентов населения надо тестировать, 90 процентов людей с ВИЧ должны получать лечение, у 90 процентов из них вирус должен быть надежно подавлен — так называемая вирусная нагрузка должна быть равна нулю). По мнению ВОС, только это остановит эпидемию. Как мы собрались побеждать эпидемию, когда у нас лечится только треть людей с ВИЧ?

— 90/90/90 — это цели не только ВОЗ и ЮНЭЙДС — каждая страна, входящая в ООН, взяла на себя это обязательство. Включая Российскую Федерацию.

— Нам надо постепенно увеличивать охват лечением больных с ВИЧ?

— Не только постепенно — немедленно Россия должна это сделать.

— Но где же найти столько денег, чтобы увеличить финансирование в три раза?

— Очень просто. Это не только вопрос о деньгах (очевидно, что их не хватает). Те схемы лечения, которые закупались в России минздравом в 2017 году, самая оптимальная по стоимости — порядка 14 тысяч рублей на одного пациента на год. Это уже колоссальное снижение по сравнению с тем, что было даже два года назад, когда стоимость была по 30-40 тысяч рублей за годовой курс. Но еще не достигнут тот низкий порог, который я назвал — 100 долларов, то есть порядка шести тысяч рублей на одного пациента на год. Если лечение будет стоить столько, даже нынешнего бюджета, который правительство выделяет министерству здравоохранения РФ на лечение ВИЧ-инфекции, по идее, хватит, чтобы обеспечить всех нуждающихся в лечении.

Со стороны ЮНЭЙДС и ВОЗ нет такой позиции, что надо лечить только тех, у кого [уже очень низкий иммунитет] — 350 или 500 CD4 клеток (норма — порядка 1000 — прим. ред). Надо лечить всех, у кого есть диагноз «ВИЧ-инфекция». Немедленно — как только они получают положительный статус. Если будут качественные лекарства по умеренной стоимости, Я думаю, что все получат доступ к жизнеспасающему лечению.

— ВИЧ-активисты и представители уязвимых групп (геи, секс-работницы, активисты движения наркоманов) считают вас чуть ли не своим лучшим другом. Но это как раз те люди, которые кричат о проблемах системы, выявляют узкие места — как, например, в ситуации с перебоями. Вам без разницы, что это за люди? Вы готовы быть парламентером между правительством и секс-работницами, наркоманами, геями?

— Это наш долг. Это не только мой долг как человека, который работает в ООН — это мои рабочие обязанности как сотрудника ЮНЭЙДС. Есть такой принцип GIPA — вовлеченность людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, на всех стадиях разработки и принятия решений, которые касаются их жизни. Это — один из наших руководящих принципов. Соглашение об этом было подписано на первом саммите по борьбе со СПИДом в Париже 1993 года с участием России. Прошло 25 лет, но принцип GIPA никто не отменял — с каждым годом его значение и актуальность все больше и больше.

Виней Салдана дает интервью «URA.RU»? Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Можно личный вопрос. Вас самого тема ВИЧ-инфекции как-то затронула? Кто-то из ваших близких, друзей сталкивался с этим заболеванием?

— Я начал работать как волонтер еще в 90-е годы в Канаде — я сам канадец, из Торонто. Тогда я потерял несколько самых близких друзей. Был даже один профессор вуза, который умер от СПИДа еще в те годы. Но профессионально заниматься темой борьбы со СПИДом я начал, будучи молодым студентом, только-только получив диплом и приехав в 1993 году в Санкт-Петербург.

Занимаясь этой темой на протяжении 25 лет, я, к сожалению, потерял уже многих друзей. Особенно тяжело это осознавать, зная, что сегодня есть все — технологии, ноу-хау, инновации, которые позволяют предотвратить каждый случай заражения ВИЧ-инфекции, а те, у кого уже есть вирус, могут жить с ВИЧ-инфекцией вечно.

Им уже не грозит СПИД или смертность [от сопутствующих заболеваний]. К сожалению, все эти достижения и инновации пришли с большим опозданием — они не помогут моим знакомым, которых уже нет.

— Но они помогут другим людям!

— Дай бог!