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27 апреля 2018
14:56  27 апреля 2018 0

Скандальный депутат Слуцкий завел telegram-канал, его поприветствовал Кадыров. «У нас какая-то особая зона»

Открытая лицензия на 28.07.2015. Леонид Слуцкий., слуцкий леонид
Парламентарий хочет «быть в тренде»Фото: lslutsky.ru
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Telegram в России пытаются заблокировать
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Депутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий завел собственный telegram-канал. Ставший известным после ситуации с домогательствами в отношении журналистки телеканала «Дождь» парламентарий сообщил, что он выступает за диалог и свободу слова, отвергая вседозволенность, ложь и клевету.

«Решил быть в тренде и завести себе канал. Как глава международного комитета Госдумы, я выступаю за диалог и свободу слова. Но эта свобода не предполагает вседозволенности, лжи и клеветы. Так что будем вежливы друг к другу и правдивы!» — написал Слуцкий в первом сообщении своего telegram-канала. По его словам, площадка будет использоваться для информирования о работе его комитета. «Еще здесь будут эксклюзивные комментарии и аналитика», — пообещал парламентарий.

Вслед за появлением у Слуцкого собственного канала в мессенджере Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров на своей площадке приветствовал коллегу. «Для донесения позиции России и ее Верховного Главнокомандующего все площадки нужны. В Чечне, кстати, Telegram работает, у меня только с перебоями бывает. У нас какая-то особая зона», — уточнил чеченский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также вице-премьер Аркадий Дворкович признались, что у них до сих пор работает мессенджер Telegram, несмотря на действия Роскомнадзора по деградации мессенджера. По словам пресс-секретаря президента России, этот факт не стоит «драматизировать».

Иван Шестак
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