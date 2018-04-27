Депутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий завел собственный telegram-канал. Ставший известным после ситуации с домогательствами в отношении журналистки телеканала «Дождь» парламентарий сообщил, что он выступает за диалог и свободу слова, отвергая вседозволенность, ложь и клевету.
«Решил быть в тренде и завести себе канал. Как глава международного комитета Госдумы, я выступаю за диалог и свободу слова. Но эта свобода не предполагает вседозволенности, лжи и клеветы. Так что будем вежливы друг к другу и правдивы!» — написал Слуцкий в первом сообщении своего telegram-канала. По его словам, площадка будет использоваться для информирования о работе его комитета. «Еще здесь будут эксклюзивные комментарии и аналитика», — пообещал парламентарий.
Вслед за появлением у Слуцкого собственного канала в мессенджере Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров на своей площадке приветствовал коллегу. «Для донесения позиции России и ее Верховного Главнокомандующего все площадки нужны. В Чечне, кстати, Telegram работает, у меня только с перебоями бывает. У нас какая-то особая зона», — уточнил чеченский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также вице-премьер Аркадий Дворкович признались, что у них до сих пор работает мессенджер Telegram, несмотря на действия Роскомнадзора по деградации мессенджера. По словам пресс-секретаря президента России, этот факт не стоит «драматизировать».