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08 мая 2018
08:46  08 мая 2018 0

Тюменский туман сорвал прибытие и вылет десятков рейсов

Рощино. Визит губернатора Якушева 26.10.2016. Тюмень, аэропорт рощино
Туман задерживает отправку бортов из «Рощино» и их прибытие тудаФото: Николай Бастриков © URA.RU

В тюменском аэропорту «Рощино» задерживается вылет 11 рейсов. Кроме того, еще 12 рейсов прибывают с опозданием, информирует онлайн-табло аэропорта.

Причиной задержек является туман, сообщила «URA.RU» представитель тюменского аэропорта. «Задерживаются по метеоусловиям. Туман у нас. Видимость низкая», — сказала она.

Согласно онлайн-табло «Рощино», сейчас не могут по расписанию вылететь восемь рейсов на Москву, два в Санкт-Петербург и один в Сургут. Задерживается прибытие девяти бортов из столицы, двух из Санкт-Петербурга и одного из Екатеринбурга.

Виктор Жуков
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