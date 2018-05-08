Тюменский туман сорвал прибытие и вылет десятков рейсов

Туман задерживает отправку бортов из «Рощино» и их прибытие туда
В тюменском аэропорту «Рощино» задерживается вылет 11 рейсов. Кроме того, еще 12 рейсов прибывают с опозданием, информирует онлайн-табло аэропорта.
Причиной задержек является туман, сообщила «URA.RU» представитель тюменского аэропорта. «Задерживаются по метеоусловиям. Туман у нас. Видимость низкая», — сказала она.
Согласно онлайн-табло «Рощино», сейчас не могут по расписанию вылететь восемь рейсов на Москву, два в Санкт-Петербург и один в Сургут. Задерживается прибытие девяти бортов из столицы, двух из Санкт-Петербурга и одного из Екатеринбурга.