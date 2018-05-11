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11 мая 2018
10:50  11 мая 2018 0

Дауни-младший за 15 минут заработал 10 миллионов долларов

Актер принял участие в съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой»@robertdowneyjr, Instagram

Американский актер Роберт Дауни-младший за участие в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» заработал 10 миллионов долларов. Общее экранное время с его участием составило около 15 минут.

Дауни-младший входит в список актеров, чьи гонорары за роль могут достигать 20 миллионов долларов. Однако такие крупные выплаты возможны либо в крупных франшизных проектах, либо в фильмах, которые будут связаны с внушительными сборами в прокате. Так, Дауни-младший получил гонорар за участие его персонажа «Железный человек», уточняет Lenta.ru.

Кроме того, существуют случаи, когда актеры соглашаются на меньшие гонорары. За участие в кинокартине «Начало» Леонардо ДиКаприо просил 20 миллионов долларов, однако позже за съемки в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» он просил 10 миллионов долларов. Что касается тройки самых высокооплачиваемых ролей последнего времени, то первую строчку занимает Дэниел Крейг. За фильм «Бонд 25» британец получил 25 миллионов долларов. На второй строчке — Дуэйн «Скала» Джонсон. За участие в съемках фильма «Красный циркуляр» он потребовал 22 миллиона долларов. На третьем месте — Вин Дизель. Свою роль в фильме «Форсаж 8» он оценил в 20 миллионов.

Иван Шестак
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