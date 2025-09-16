Авиакомпания отказалась возвращать деньги за отмененный рейс на концерт Джей Ло

Авиакомпания Red Wings отказалась возвращать деньги пассажирам за отмененный рейс из Сочи в Ереван на концерт Дженнифер Лопес, который должен был состояться 3 августа. Об этом сообщают telegram-каналы.
В Red Wings отказались возвращать деньги за отмененный рейс, поскольку он был отменен не по их вине, а из-за временного закрытия воздушного пространства и неблагоприятных погодных условий в Ереване. Об этом говорится в ответе перевозчика пассажирам, содержание которого передает telegram-канал Baza.
Как уточняют сами пассажиры, режим «Ковер» был отменен в сочинском аэропорту уже к пяти часам утра — за шесть часов до запланированного вылета. По их словам, после снятия ограничений сотрудники аэропорта объясняли задержку отсутствием топлива и нехваткой экипажа. Несмотря на то, что рейс несколько раз переносился, вечером его окончательно отменили. Более ста клиентов авиакомпании не смогли попасть на концерт, и сейчас они готовят коллективные иски, чтобы добиться возврата потраченных средств через суд.
