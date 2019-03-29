Bloomberg связал арест Абызова с битвой за преемника Путина

На пост преемника Путина претендуют силовики Фото: Сайт Президента России

Арест экс-министра по координации Открытого правительства Михаила Абызова ослабит позиции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и лишит его доверия президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. По данным агентства, Медведев неудобен для «ястребов» из правоохранительных органов и военных структур.

«[Путин] наверняка задумывался о том, чтобы в 2024 году снова поставить его [Медведева] на высший государственный пост», — пишет издание. По его данным, кандидатура премьер-министра РФ не устраивает представителей правоохранительных органов и военных структур: «Они хотят, чтобы Путин, уходя с поста президента, полагался на них».

Силовики могут «тянуть одну нить за другой», устраняя союзников Медведева и ослабляя его позиции. «Мы наверняка увидим новые проявления подковерной борьбы. В России надо заранее ослаблять соперников и сужать путинский выбор», — заключает автор статьи.

Ранее Абызова обвинили в создании преступной группы и мошенничестве, напоминает агентство Nation News. Его арестовали до 25 мая. Защита попросила отпустить клиента под залог в миллиард рублей, передает RT. Основой для обвинения служат переговоры экс-министра, которые фиксировали спецслужбы на протяжении двух лет. Следователи считают, что Абызов с подельниками похитил четыре млрд рублей. В то же время Медведев похвалил арестованного экс-министра за работу.