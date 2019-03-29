Медведев похвалил за работу арестованного экс-министра Абызова

Премьер-министр РФ слышал о конфликте Абызова и кредиторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил работу Михаила Абызова на посту министра РФ по координации Открытого правительства. По словам главы правительства, у него не было претензий к Абызову.

«Что же касается моего коллеги по правительству [Михаила Абызова], то если говорить о системе „Открытого правительства“, то у меня нет к ней претензий. Это была серьезная и важная работа для страны», — заявил Медведев в интервью телеведущей Яне Чуриковой в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, ему неизвестно о коммерческой деятельности Абызова.

Медведев уточнил, что «слышал» о конфликте между Абызовым и кредиторами, который получил уголовно-правовое развитие. «Это плохо, но другого развития событий уже не существует, раз [инцидент] не был урегулирован в гражданско-правовом поле», — подчеркнул глава российского правительства.

Ранее Абызова обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, напоминает агентство Nation News. Его арестовали до 25 мая. Защита попросила отпустить клиента под залог в миллиард рублей, уточняет «Национальная служба новостей». Основой для обвинения служат разговоры экс-министра, которые фиксировали спецслужбы на протяжении двух лет. Следователи считают, что Абызов с подельниками похитил четыре млрд рублей.