В минздраве рассказали, как чувствуют себя пермяки, пострадавшие при крушении танкера

Пермяку, который пострадал при крушении танкера, стало лучше
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Пострадавшие находятся в больнице в Анапе
Пострадавшие находятся в больнице в Анапе Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Житель Пермского края, который пострадал во время крушения танкера в Черном море, находится в удовлетворительном состоянии, ему стало лучше. В больницу он поступал в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

«Все трое жителей Прикамья в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии и будут выписаны из больницы уже в ближайшее время. По поручению Дмитрия Махонина, пермские врачи находятся на постоянной связи с коллегами из Краснодарского края», — уточнили в министерстве.

Два танкера затонули в Черном море 15 декабря. В момент крушения на суднах находились экипажи. Трое пермяков пострадали, но были спасены и доставлены в больницу. Один из них находился в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено два уголовных дела.

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Житель Пермского края, который пострадал во время крушения танкера в Черном море, находится в удовлетворительном состоянии, ему стало лучше. В больницу он поступал в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. «Все трое жителей Прикамья в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии и будут выписаны из больницы уже в ближайшее время. По поручению Дмитрия Махонина, пермские врачи находятся на постоянной связи с коллегами из Краснодарского края», — уточнили в министерстве. Два танкера затонули в Черном море 15 декабря. В момент крушения на суднах находились экипажи. Трое пермяков пострадали, но были спасены и доставлены в больницу. Один из них находился в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено два уголовных дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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