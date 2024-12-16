В минздраве рассказали, как чувствуют себя пермяки, пострадавшие при крушении танкера

Житель Пермского края, который пострадал во время крушения танкера в Черном море, находится в удовлетворительном состоянии, ему стало лучше. В больницу он поступал в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
«Все трое жителей Прикамья в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии и будут выписаны из больницы уже в ближайшее время. По поручению Дмитрия Махонина, пермские врачи находятся на постоянной связи с коллегами из Краснодарского края», — уточнили в министерстве.
Два танкера затонули в Черном море 15 декабря. В момент крушения на суднах находились экипажи. Трое пермяков пострадали, но были спасены и доставлены в больницу. Один из них находился в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено два уголовных дела.
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