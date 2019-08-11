10 августа 2019

Зеленскому дали совет как спасти экономику Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский получил совет от беглого депутатаФото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между РФ и США, чтобы восстановить экономику страны. С таким заявлением выступил депутат Рады Александр Онищенко, против которого на Украине завели несколько уголовных дел.

«Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом», — заявил депутат в эфире телевизионного канала «112 Украина». Онищенко уверен, что украинский президент должен «делать все, чтобы на Украине было хорошо», уточняет RT.

В отношении Онищенко украинские спецслужбы возбудили несколько уголовных дел. В частности, депутата подозревают в хищении государственного имущества в особо крупных размерах, уточняет агентство Nation News. По версии следствия, работники нескольких предприятий с помощью депутата получали деньги из государственной казны, продавая газ по заниженной стоимости. Ущерб составил более 100 млн долларов. Чтобы избежать наказания, Онищенко покинул страну.

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