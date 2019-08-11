Зеленскому дали совет как спасти экономику Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между РФ и США, чтобы восстановить экономику страны. С таким заявлением выступил депутат Рады Александр Онищенко, против которого на Украине завели несколько уголовных дел.
«Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом», — заявил депутат в эфире телевизионного канала «112 Украина». Онищенко уверен, что украинский президент должен «делать все, чтобы на Украине было хорошо», уточняет RT.
В отношении Онищенко украинские спецслужбы возбудили несколько уголовных дел. В частности, депутата подозревают в хищении государственного имущества в особо крупных размерах, уточняет агентство Nation News. По версии следствия, работники нескольких предприятий с помощью депутата получали деньги из государственной казны, продавая газ по заниженной стоимости. Ущерб составил более 100 млн долларов. Чтобы избежать наказания, Онищенко покинул страну.