Регион УрФО стал лидером промышленного роста в России

В первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех регионах России. По данным Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ, наибольший рост наблюдался там, где экономика построена на добыче и экспорте сырья, прежде всего — в ЯНАО.
«В тройке лидеров по росту индекса промышленного производства оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (+22,5%), Республика Крым (22,3%) и Магаданская область (+19,2%)», — говорится в опубликованном АЦ бюллетене. При этом добыча природного газа и конденсата в основном для поставок в Европу стала одним главных драйверов промышленного производства, наряду с пищевой промышленностью и выпуском автотранспорта.
Между тем, в регионах с сырьевой экспортно-ориентированной экономикой объемы производства в сфере водоснабжения и ликвидации загрязнений сократились сразу на 4,3%. Основное влияние здесь оказал спад, произошедший в ХМАО — сразу на 8,4%.
В Челябинской области, вошедшей в число 12 регионов-лидеров промышленного производства, сократился выпуск продукции во всех секторах промышленности, кроме добывающего (рост на 7,5%). В обрабатывающей промышленности падение составило 1,6%, в энергосекторе — 6%, в водоснабжении и ликвидации загрязнений — 2,9%.
Свердловская область стала одним из ведущих регионов с диверсифицированной экономикой. По итогам 2018 года промышленный рост здесь был зафиксирован на уровне 9%.
Ранее сообщалось, что российские компании в январе — мае этого года показали значительный рост финансовых показателей. Наилучшие результаты отмечались в строительстве и в управлении недвижимым имуществом, напоминает «Национальная служба новостей».