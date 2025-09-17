В Мурино автомобиль влетел в толпу на тротуаре, есть пострадавшие. Видео

В петербургском Мурино легковой автомобиль выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов после столкновения двух машин. ДТП произошло утром в районе жилого комплекса «Цветной город», о происшествии рассказывают очевидцы.

«KIA с номерами из Дагестана выехала на Муринскую дорогу со второстепенной Пейзажной улицы и был подбит красной машиной, та продолжила путь на высокой скорости и влетела в толпу», — передают очевидцы изданию Фонтанка.ру. Сообщается, что пострадали женщина, ее пятилетняя дочь и 12-летний мальчик.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал о попытке изнасилования 13-летней девочки мигрантом из Узбекистана. Инцидент также произошел в Мурино, трагедии удалось избежать благодаря случайной свидетельнице.

