Дерипаска попросил США снять с него санкции

Олигарх выступил против просьбы минфина США Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский олигарх Олег Дерипаска опротестовал просьбу минфина США к суду округа Колумбия. Ранее министерство финансов ходатайствовало в федеральный суд с просьбой отклонить иск Дерипаски к ведомству.

Официальный документ размещен в электронной базе судов США. «Бизнесмен пытается через суд добиться снятия [с него] санкций. Иск в федеральный суд Вашингтона Дерипаска подал в марте», — передает ТАСС.

В начале августа минфин США призвал суд отклонить иск российского бизнесмена, высказав несогласие с претензиями. Министр финансов США Стивен Мнучин выступал против снятия персональных санкций с Олега Дерипаски. По его словам, бизнесмен является иностранным гражданином и не может оспаривать ущемление своих прав в американском суде.

Весной прошлого года США ввели санкции в отношении основателя «Русала» и материнской компании En+ Олега Дерипаски и его активов. В конце января 2019 года минфин США снял санкции с компаний, однако в отношении Дерипаски ограничения продолжают действовать, напоминает агентство Nation News.