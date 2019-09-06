Роскомнадзор предупредил иностранные соцсети о последствиях агитации

Обращение Роскомнадзора направлено в Google LLC и Facebook Inc. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзор выступил с официальным предупреждением иностранным соцсетям по агитации в день тишины и в ходе единого дня голосования. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Обращения направлены представителям компаний Google LLC (в том числе YouTube) и Facebook Inc. (в том числе Instagram)», — говорится в сообщении Роскомнадзора. В случае непринятия указанных мер реагирования РФ будет расценивать это как «вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов, оставляя за собой право на адекватную реакцию».

Единый день голосования назначен на 8 сентября, выборы разного уровня пройдут в 85 регионах России. В день тишины накануне дня голосования законодательством запрещается любая предвыборная агитация, нарушителям грозит административная ответственность. При этом в СМИ разрешено публиковать информацию о кандидатах в том случае, если она не подпадает под понятие предвыборной агитации.