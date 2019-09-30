Выборы в Австрии выиграла партия, призывающая отменить антироссийские санкции

На досрочных парламентских выборах в Австрии побеждает консервативная Народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца, который выступает за поэтапное снятие санкций с России. Информация об итогах голосования размещена на официальном сайте МВД страны.
«Партия Курца набирает 37% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 29 сентября. Второе место с 22% голосов занимает Социал-демократическая партия Австрии. Австрийская партия свободы набирает 16% голосов избирателей», — отмечает агентство APA. Попали в австрийский парламент и еще две политические силы — партия «Зеленые» и движение «Новая Австрия».
Досрочные выборы в Австрии были назначены после того, парламент вынес вотум недоверия Курцу и его правительству. Это произошло из-за скандала с «племянницей российского олигарха», в результате которого свой пост покинул вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.
В декабре прошлого года Курц, занимавший тогда пост австрийского премьера, допустил возможность отмены санкций против России. В своем интервью изданию Rheinische Post он назвал условия, при которых Вена будет готова пойти на снятие ограничений. «Будучи на посту министра иностранных дел, я выступал за то, чтобы <…> постепенное снятие санкций было конкретно увязано с прогрессом на востоке Украины», — отмечал европейский политик. Также Курц выступал и с другими заявлениями, в которых положительно отзывался о России: так, по его словам, Австрия поддержит строительство газопровода «Северный поток—2», поскольку это в интересах страны.