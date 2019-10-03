Украина впервые с 2015 года возобновила импорт электроэнергии из России. Произошло это благодаря тому, что договориться о покупке электричества с РФ смогла компания, близкая к украинскому олигарху Игорю Коломойскому (он ранее был бизнес-партнером и работодателем президента страны Владимира Зеленского).
По информации «Коммерсанта», Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. В «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) журналистам уже подтвердили, что возобновили экспортные поставки электричества на Украину, подчеркнув, что они носят пилотный характер. «Контракт заключен под полную предоплату», — рассказали изданию в компании, отказавшись комментировать условия контракта с украинской стороной.
Согласно данным из открытых источников, с украинской стороны контракт с российскими энергетиками заключило ООО «Юнайтед Энерджи», зарегистрированное на Андрея Короткевича-Лещенко. Этот бизнесмен, как считается, полностью подконтролен олигарху Игорю Коломойскому, который считается фигурой, близкой к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Тем не менее, эксперты подчеркивают, что соглашение о возобновлении поставок электроэнергии из России на Украину не может быть долгосрочным. Причиной этого является то обстоятельство, что украинская сторона ранее уже заявляла о прекращении любого сотрудничества с РФ с 2023 года, отмечает «Национальная служба новостей».