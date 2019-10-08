Экс-футболист сборной России рассказал, сколько должны получать учителя и врачи

По мнению Дмитрия Комбарова, медики и педагоги должны зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский футболист Дмитрий Комбаров, ранее выступавший за московский «Спартак» и национальную сборную России, считает, что врачи и учителя в нашей стране должны зарабатывать не меньше 100 тысяч рублей в месяц.

«Уровень жизни в России, зарплаты врачей и учителей — это тоже отчасти политика? Конечно, это большая проблема нашей страны. Такие зарплаты маленькие… Медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а 100 минимум. Но от меня здесь ничего не зависит», — рассказал спортсмен изданию Sport24.

При этом, Комбаров, ныне выступающий за самарские «Крылья Советов», неоднократно подчеркнул, что он «очень далек» от политики и не намерен комментировать политическую и общественную жизнь России. Что нужно сделать для того, чтобы врачи и учителя в РФ получали по 100 тысяч рублей в месяц, экс-игрок сборной России по футболу не знает.

Ранее на рассмотрение в Госдуму РФ поступил законопроект, в котором говорится о том, что врачи, учителя, работники культуры и муниципальные служащие должны получать заработную плату не менее двойной величины прожиточного минимума, установленного в регионе, в котором они трудятся. Авторами проекта закона стали парламентарии из Адыгеи. Пока неизвестно, когда депутаты ГД рассмотрят данную законодательную инициативу, отмечает агентство Nation News.