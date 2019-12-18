Посол Франции в РФ назвала сроки и условия для отмены антироссийских санкций

Сильви Берманн перед отъездом из России сделала ряд важных заявлений Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции Евросоюза против России введенные после присоединения Крыма и войны на юго-востоке Украины могут быть сняты в течение ближайших пяти лет. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн.

«Санкции — это не то, к чему мы стремились, но они были введены после Крыма и интервенции в Донбассе. И их отмена увязана с выполнением минских договоренностей. Если удастся их реализовать и урегулировать ситуацию на Украине, вопрос о будущем санкций стоило бы рассмотреть, для начала, скажем, смягчив их, прежде чем затем уже их снимать. Но сперва должны быть выполнены условия», — сообщила высокопоставленный дипломат, покидающая свой пост, в прощальном интервью газете « Коммерсант ».

Берманн также подчеркнула, что «при выполнении определенных условий» отмена антироссийских санкций вполне возможна в ближайшие годы, однако российскому руководству необходимо предпринять для этого серьезные усилия.

13 декабря лидеры стран Евросоюза в очередной раз продлили экономические санкции против России. В связи с этим глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул важность увязки для Европы антироссийских санкций с выполнением минских соглашений, после чего объявил о продлении санкций еще на полгода. Незадолго до этого, как напоминает RT, Мишель провел телефонные разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время беседы последний сказал, что рассчитывает на продление санкций против России со стороны ЕС в знак поддержки «суверенитета и территориальной целостности Украины».